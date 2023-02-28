الاستخبارات الإيطالية: النظام العالمي قيد المناقشة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت المديرة العامة لإدارة المعلومات من أجل الأمن (DIS) ، إليزابيتا بيللوني إلى أن “النظام العالمي قيد المناقشة” حيث “أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى تسليط الضوء على تنافذ وثيق بين الأبعاد الدولية والداخلية للتهديدات”.

وقالت بيللوني، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي للاستخبارات، “إنه واقع سريع التغير تسارعت وتيرته مع الغزو الروسي”.

ورأت بيللوني، التي ترأس بحكم منصبها جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية، أن “التحدي يتمثل في القدرة على التحرك استباقيا من خلال وضع توقعات حول السيناريوهات المستقبلية في أكثر المجالات ذات الصلة بالأمن القومي: البلقان والبحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا”، حيث “لم تعد هناك حدود والتهديد عالمي وعالم الاستخبارات عليه مواجهة تحديات كونية”.