سانت إيجيديو: مؤتمر بمقر مجلس النواب غداً بعنوان “لا عدالة بدون حياة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، عقد المؤتمر الدولي الثالث عشر، تحت عنوان: “لا عدالة بدون حياة”، يوم غد الأربعاء الموافق الأول من آذار/مارس، وذلك بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو).

وقالت سانت إيجيديو، في مذكرة الثلاثاء، إن “المؤتمر سيلتئم بحضور وزراء العدل وممثلو أكثر من 20 دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، مثل بوركينا فاسو، ليبيريا، ملاوي وزامبيا، إلى جانب دول تبقي على العقوبة”، مثل إثيوبيا، إندونيسيا وجنوب السودان.

وأضافت المذكرة، أن المجتمعين، “سيناقشون كيفية تحقيق الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام وكيفية مواجهة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن انتشار لغة وثقافة الكراهية، التي تمثل العدو الحقيقي الذي يجب هزيمته من أجل إضفاء طابع إنساني على المجتمعات وتحريرها من العنف”.

وذكر البيان، أن “من بين المتحدثين، سيكون هناك وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى، أرنود جوباي أبازين، ونائب وزير العدل الإيطالي، فرانشيسكو باولو سيستو، ومنسق حملة جماعة سانت إيجيديو من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ماريو ماراتسيتي”.

هذا وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعليق الاختياري للعقوبة، الذي حظي بدعم قياسي في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي (125 صوتًا مؤيدًا و37 معارض وامتناع 22 عن التصويت)، يعتزم المؤتمر تعزيز العلاقات بين الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، وإتاحة الفرصة للدول التي تبقي عليها، لاقتناء المشورة القانونية لتطوير مشاريع قوانين لتعليقها أو إلغائها”.