إيطاليا: كثفنا الممرات الإنسانية للمهاجرين بأعداد لم يسبق لها مثيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه “من أجل معالجة اليأس المتمثل بالهجرة بشكل ملموس، ولتجنب تحطم السفن مثل حادث غرق قارب المهاجرين الأخير على سواحل كروتوني، كثفت حكومتنا منذ افتتاحها ممرات الهجرة القانونية نحو إيطاليا، التدفقات بحجم 617 شخصاً، والتي لم تسجل أبدًا رقما كهذا في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن”.

وقال الوزير بيانتيدوزي، موضحًا الخطوط البرنامجية لوزارته أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، أنه “في غضون شهرين فقط، وافقنا أيضًا على مرسوم التدفقات الذي سيسمح لـ83 الف شخص بالدخول إلى إيطاليا بشكل قانوني”، وذلك “في أول رد ملموس أرادت الحكومة تقديمه لأولئك الذين يرغبون بالدخول إلى إيطاليا للعمل”.

وأضاف الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، أنه “فيما يتعلق بالإدارة الشاملة لظاهرة الهجرة، فإنني أعتزم تحديد تدخلات ذات طبيعة تنظيمية، تعالج القضايا الأكثر أهمية في نظرة شاملة، كعمليات الإعادة إلى الوطن، نظام الاستقبال والحماية الدولية وإجراءات الدخول إلى الدول”.