محلل سياسي إيطالي: زيارة ميلوني للهند ثمينة لشروط بدء مفاوضات أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى محلل سياسي إيطالي، أن “رحلة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى الهند هي علامة على نشاط دبلوماسي مهم، سواء أكان من حيث الحجم أم الجودة، الذي تقوم به الحكومة الجديدة، ولا سيما رئيس الحكومة، المسؤولة عن توجيه السياسة الخارجية”.

وأوضح رئيس مؤسسة (Icsa) ورئيس الأركان السابق للقوات الجوية، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أنها زيارة “بـ360 درجة، دون حدود، تحذيرات، تحفظات أو شروط تجاه أي شخص أو من قبل أي شخص”.

وأشار العسكري السابق، إلى أن “المخاطر كبيرة جدًا في الهند على وجه الخصوص، نظرًا لأهمية هذه الدولة، وبالنظر إلى دورها، حتى من وراء الكواليس، إلى حد معين، في التأثير على التوازن الجيوسياسي الذي يقلقنا كثيرًا في هذه اللحظة”.

وأردف: “نحن نعلم أن الهند اتخذت موقفًا غير عدائي، بعبارة ملطفة، تجاه بوتين، وفي هذا السياق تكتسي زيارة ميلوني قيمة أكبر في مجال السعي، حيثما سنحت الظروف، لتعزيز موقف أكثر ملاءمة لبدء المفاوضات”.

ثم شدد الجنرال تريكاريكو على أنه “في قطاع التسليح، من الواضح أنه يجب على الهند مراعاة جارتها باكستان أيضاً، التي أكدت إيطاليا مؤخرًا علاقات تعاون معها”، ورأى أن “من المأمول أيضًا أن تتم تسوية الآثار المتبقية من قضية أوغوستا – ويستلاند لبيع المروحيات للقوات الجوية الهندية بشكل كامل ونهائي، لأن الظروف الحالية للعلاقات بين البلدين تعطيها فرصة كبيرة”.