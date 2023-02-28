بيانتيدوزي: محاربة المهربين ممكنة بإجراء أوروبي حاسم فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، عن الاقتناع بأن محاربة مهربي البشر يمكن أن تتم فقط من خلال إجراء حاسم من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي، في معرض إيضاحه الخطوط البرنامجية لوزارته أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، أنه “من الواضح أن حتمية محاربة المهربين ومنع المهاجرين من المغادرة، تُعدّ أمراً لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراءات حاسمة من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وذكر الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، أن هذا النضال، سيكتب له النجاح بـ”تعاون قوي مع بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط”.