رينزي يطالب ميلوني بـ”الاعتذار وتبنّي سياسة إنسانية” في عمليات الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب السيناتور الإيطالي المعارض، ماتيو رينزي رئيسة الحكومة جورجا ميلوني بالاعتذار، في إشارة إلى مأساة غرق المهاجرين صباح الاحد الماضي قبالة شاطئ بمقاطعة كالابريا.

وأشار رينزي، في تصريح الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه عندما كان رئيسا للوزراء “طلبت ميلوني في عام 2015، بعد حادثة غرق سفينة مهاجرين أن يتم التحقيق معي بتهمة التسبب في مذبحة. لقد كان استغلالا سياسيا بجحا. اليوم لا أطلب التحقيق مع ميلوني: يكفي أن تعتذر وأن تعود سياسة عمليات الإنقاذ في البحر إنسانية مرة أخرى”.

وأضاف رينزي “فلنوقف المتاجرين بالبشر، ولكن ليس المنظمات غير الحكومية” الناشطة في عمليات الإنقاذ بمياه المتوسط.