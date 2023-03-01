بوريل: حرب روسيا ضد أوكرانيا هزت النظام القائم على القواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أن “الحرب العدوانية لروسيا ضد أوكرانيا هزت النظام القائم على القواعد والاقتصاد والامن العالميين”.

وأضاف في كلمة الأربعاء أمام مؤتمر للأعمال والاستدامة بين الهند وأوروبا المنعقد في نيودلهي “نرى أن كل شيء أصبح سلاحًا، فالعوامل التي كانت تجمعنا معًا هي الآن أدوات قوة تُستخدم ضد الآخر: الاستثمار والطاقة والهجرة”.

وحسب بوريل، فإن الحرب بأوكرانيا أظهرت أن “النظام متعدد الأطراف يمر بأزمة”، حيث “تمارس سياسة القوة وانعدام الثقة ضغوطًا على منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها”.

وقال منسق الدبلوماسية الأوروبية “نحن نواجه تحديات جيوسياسية، والهند تظل شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي. لقد أصبحت خامس اقتصاد في العالم وخلال سنوات قليلة ستكون ثالث اقتصاد”.

وقد وصف بوريل لقاء جرى في وقت سابق مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بـ”المثمر”. وأشار في تغريدة إلى أنهما تطرقا لقضايا رئيسية قبل الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، “مثل العدوان الروسي على أوكرانيا، أزمة الديون العالمية”.