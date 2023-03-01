برلمانية إيطالية تطلب إحاطة وزيري الداخلية والنقل حول غرق قارب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية إيطالية: “لقد طلبنا أمس من زعماء كتل الأحزاب بمجلس الشيوخ وكررنا القول في كل مكان، إننا نطلب من وزيري (الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي و(البنية التحتية ماتيو) سالفيني، المثول أمام المجلس للإحاطة حول ما حدث في واقعة تحطّم قارب المهاجرين قبالة سواحل كروتوني”، صباح الأحد الماضي.

ودعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، سيمونا مالبيتسي، في تصريحات، الأربعاء، الوزير “سالفيني إلى الكف عن انتقاد الصحفيين”، فـ”نحن جميعاً نتعاطف مع الرجال والنساء من قوات خفر السواحل”.

واستدركت السيناتورة: “لكن، لهذا السبب بالذات، نطلب من سالفيني ومن زميله بيانتيدوزي الحضور إلى قاعة مجلسنا ليشرحا لنا ما حدث ليلة السبت على الأحد الماضي، أمام على سواحلنا حيث قتل 67 شخصاً، بينهم نساء وقصر، قصدوا بلادنا هربا من الفقر والعنف”.