إيطاليا تؤكد مساندتها لتونس في مواجهة أزمتها الحالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت مساء أمس بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونظيرتها التونسية نجلاء بودن رمضان.

وحسب المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء في روما، تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على “علاقة الصداقة القديمة بين البلدين”، كما أعربت ميلوني عن “قربها من الشعب والسلطات التونسية في هذه اللحظة الحساسة بشكل خاص للبلاد”، مشددة على مدى أهمية “استقرار وازدهار تونس، مع الامتثال للحقوق والحريات الأساسية” على “استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها”.

وأبدت ميلوني استعداد حكومتها “على وجه الخصوص لمواصلة دعم تونس مالياً، وأيضا في إطار الاتحاد الأوروبي ومساندتها أمام للمؤسسات المالية الدولية”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “تم التطرق إلى أزمة الهجرة الطارئة وإلى الحلول الممكنة وفق مقاربة متكاملة” للظاهرة.