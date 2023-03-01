ميلوني، في رسالة للاتحاد الأوروبي: واجبنا الأخلاقي منع المآسي في البحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في رسالة إلى رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي والرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن “من واجبنا الأخلاقي، قبل السياسي، أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى” في إشارة إلى حادثة تحطم قارب مهاجرين صباح الاحد الماضي قبالة شاطئ بمقاطعة كالابريا.

وقالت إن الحادثة التي “وقعت في الأيام الأخيرة على بعد أمتار قليلة من ساحل (مدينة) كروتوني، والتي قُتِل فيه العشرات، من بينهم العديد من الأطفال، صدمتنا جميعًا”.

وأضافت رئيسة الوزراء في رسالتها “للأسف، هذه ليست حالة منعزلة. فنحن في إيطاليا ولسنوات عديدة نتباكى على مآسي مثل تلك التي حدثت يوم الأحد الماضي، حيث يفقد حياتهم في البحر أولئك الذين يحاولون الوصول إلى شواطئنا على متن قوارب بدائية”.

وقالت “إنه تحد صعب للغاية، لأن الهجرة ظاهرة تاريخية ومعقدة، خاصة عندما تنطلق قوارب محملة بالمهاجرين إلى البحر. ولهذا السبب تحديدًا لا يمكننا الوقوع في إغراء الحلول السطحية السهلة، والتي ربما تكون مفيدة على المستوى الاعلامي، ولكنها غير كافية على الإطلاق لحل المشكلة”.

وزادت “المسألة لا تتعلق بإيجاد أدوات لإلغاء الهجرة إلى أوروبا، بل بالقضاء على الاتجار بالبشر والتأكد من أن ظاهرة الهجرة تدار وفقًا للقواعد والسلامة (والتي في المقام الأول في مصلحة المهاجرين أنفسهم)، وبأعداد تسمح بالاندماج الفعّال لأولئك الذين يأتون إلى أوروبا مع تطلع مشروع إلى حياة أفضل “.