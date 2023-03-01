رئيسة الوزراء الإيطالية إلى دلهي غدا الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ستزور يوم غد الخميس دلهي، حيث ستلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اجتماع ثنائي، وتعقد لقاء مجاملة مع رئيس جمهورية الهند دروبادي مورمو.

كما ستتحدث رئيسة الوزراء أمام منتدى (حوار ريسينا).

وحسب مصادر في رئاسة الوزراء، سيكون التعاون في قطاع الدفاع على رأس اجندة المحادثات بين ميلوني ومودي، حيث سيتم الإعلان عن اتفاقية تعاون أمني ودفاعي ثنائية بين البلدين: اتفاقية يمكن أن تمثل الخطوة الأولى في تعاون بين روما ونيودلهي في التطوير والإنتاج المشترك للمنصات العسكرية. وأكدت المصادر أن التعاون في قطاع الدفاع بين إيطاليا والهند “يحقق انتعاشًا قويًا” وأن توقيع اتفاقية “سيجعل من الممكن تسهيل تطوير الشراكات الصناعية وتبادل المعلومات والدورات التدريبية بين القوات المسلحة”.