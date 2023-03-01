رئيسة الوزراء الإيطالية تزور الامارات يومي الجمعة والسبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- من المقرر أن تصل رئيسة الإيطالية جورجا ميلوني إلى دولة الامارات العربية المتحدة يوم الجمعة، قادمة من الهند، في زيارة تستمر إلى السبت.

وبعد تجاوز أزمة إلغاء صفقة تصدير السلاح إلى الامارات التي اندلعت بين البلدين إبان حكومة جوزيبي كونتي في أواخر عام 2020، تراهن رئيسة الوزراء اليوم كثيرًا على أبو ظبي لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجال الطاقة والبيئة.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات على المستوى المؤسسي: إعلان النوايا بشأن الشراكة الاستراتيجية وإعلان تعزيز التعاون في ضوء استضافة الامارات في وقت لاحق من هذا العام للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)