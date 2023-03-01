تاياني: من الصواب التدخل في منابع الهجرة لمنع رحلات اليأس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه “من الصواب التدخل في منابع الهجرة لمنع استغلال المتاجرين بالبشر لرحلات اليأس”.

ودافع تاياني عن وزير الداخلية، الذي تطالب المعارضة باستقالته، وقال في حديث مع الصحفيين الأربعاء بمقر مجلس النواب “وزير الداخلية يقوم بعمله” ولكن “الوضع صعب في كل المنطقة التي يأتي منها المهاجرون”.

وأضاف “هناك حالة من التوتر الشديد في تونس وأفغانستان وسورية وإيران … كثير من اليائسين يفرون وهناك من يستفيدون من هؤلاء الأشخاص من خلال تنظيم رحلات اليأس”.