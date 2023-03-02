إيطاليا: علاقات متينة مع الهند وتبادل تجاري قياسي بـ15 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، العلاقات بين إيطاليا والهند، بأنها “متينة للغاية، وأنا أفكر في مسألة التعاون التجاري الممتاز”، القائم أصلاً بين البلدين.

وخلال تصريحات أدلت بها في ندوة صحافية عقب الاجتماع الثنائي الذي جمعها ونظيرها الهندي مودي في نيودلهي الخميس، قالت ميلوني، إنه “تجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين إيطاليا والهند حقق رقماً قياسياً بحوالي 15 مليار يورو”، وأنه “في غضون عامين فقط، تمكنا من مضاعفة حجم هذا التبادل”.

وأشارت ميلوني إلى أنه “مع ذلك، نحن مقتنعون بأنه يمكن القيام بالمزيد”، مبينةً أن “حل بعض القضايا السابقة، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا والهند، من شأنه أن يزيد من تسهيل التبادلات”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “هناك أوجه تشابه عديدة بين إيطاليا والهند. فنحن شبه جزيرتين، تتمتعان بثقافتين ألفيتين ودولتانا شابتين نسبيًا، حاربتا من أجل استقلالهما وحريتهما”، لذا فـ”هناك عناصر تقارب عديدة في الرؤى، في الاعتراف بقيمة حماية الهوية، كونها شرطاً أساسياً للدفاع عن حقوق الشعوب”.