مودي: البلدان النامية هي الأكثر تضرراً بكوفيد والحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن “جميع الدول قد تأثرت بمشاكل الأزمة المتعلقة بوباء كوفيد 19 والصراع الأوكراني”، إلا أن “الدول النامية تأثرت بشكل خاص في هذا الصدد”.

وأضاف رئيس الحكومة الهندية، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي الخميس مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني: “لذلك أعربنا عن قلقنا من هذه الناحية وشددنا على ضرورة بذل جهود جماعية لحل هذه القضايا”، مؤكداً القول: “إننا نعطي الأولوية لهذه القضايا في ظل رئاستنا لمجموعة العشرين”.

وذكر مودي، أنه “منذ بداية الصراع الأوكراني، قالت الهند بوضوح شديد إن هذه القضية لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والدبلوماسية”. واختتم مبيناً أن “الهند مستعدة تمامًا للمساهمة في أي عملية سلام”.