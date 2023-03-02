إيطاليا تعلن انضمامها لمبادرة المحيطين الهندي والهادئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ أعلنت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، الانضمام إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ (IPOI).

وخلال تصريحات أدلت بها للصحافة عقب اللقاء الثنائي الذي جمعها ونظيرها الهندي في نيودلهي الخميس، قالت ميلوني: “لقد اخترنا أن نعلن انضمام إيطاليا إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ، لأننا نؤمن بأنه في سياق دولي قائم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية، فإن الاستقرار ورؤية منطقتي المحيطين الهندي والهادئ تحترمان القواعد، يُعدّ أمراً أساسياً في مجال سيادة الدول وأمنها الإقليمي”.

وأشارت ميلوني إلى “الرغبة بتعزيز تعاوننا في بعض القطاعات”، مع الهند “وأنا أفكر في مسألة الدفاع وأمن الطاقة”، وأوضحت أن “الهند تضع لنفسها أهدافًا كبيرة من وجهة النظر هذه”، مبينةً أن الاستثمار في “إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، يُعدّ خياراً استراتيجياً أعتبره ذكياً بشكل خاص، وهو أحد القضايا التي يمكننا التعاون بشأنها”.