الهند: انضمام إيطاليا لمبادرة Ipoi يتيح تعاونًا أكبر بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن انضمام إيطاليا إلى مبادرة المحيطين الهندي والهادئ (IPOI)، يتيح تعاونًا أكبر في هاتين المنطقتين.

وأضاف رئيس الحكومة الهندية، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي الخميس مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، “إننا نرحب بشراكة إيطاليا النشطة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويسعدنا جدًا أنها قررت الانضمام إلى مبادرة المحيطين المذكورين (IPOI)، فسيتيح لنا ذلك الفرصة لتحديد القضايا الملموسة لتكثيف تعاوننا في المنطقة من أجل عكس أفضل للحقائق العالمية، المؤسسات متعددة الأطراف ومتطلبات الإصلاح”.

وذكر مودي، أن “لدينا تقاليد ألفية عمرها قرون، وهذه العلاقات كانت موجودة دائمًا بين إيطاليا والهند. لقد تحدثنا عن شكل جديد، طاقة جديدة نعطيها لهذه العلاقات، تتكيف مع احتياجات الأزمنة المعاصرة”.

ثم أشار رئيس الحكومة إلى أن “الاجتماعات الثنائية بين بلدينا حول الهجرة والتنقل والاتفاقات بهذا الصدد، ذات أهمية خاصة”، واختتم بالقول إن “إبرام هذه الاتفاقية سيعزز علاقاتنا من شعب إلى شعب”.