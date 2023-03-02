ميلوني: آمل أن تلعب الهند دوراً مركزياً في المفاوضات بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن الأمل بأن تلعب الهند دوراً مركزياً في إطار المفاوضات حول الحرب في أوكرانيا.

وخلال تصريحات أدلت بها للصحافة عقب الاجتماع الثنائي الذي جمعها ونظيرها الهندي في نيودلهي الخميس، استذكرت رئيسة الحكومة “الصدمات الكبيرة التي تواجهها البلدان”، والتي تمتد من “الأزمة الوبائية إلى الأزمة الدولية في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا، وانعكاساته على الأمن العالمي”.

وأشارت ميلوني إلى أنه من خلال توليها رئاسة مجموعة العشرين، “أعتقد أن الهند يمكن أن تمثل احتياجات ومصالح بلدان الجنوب العالمي بقوة كبيرة، ومن الواضح أننا مهتمون بمد يد المساعدة على هذا الطريق”.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى الموقف الإيطالي، المتمثل بـ”الدعم الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا”. وأردفت: “إننا نتشاطر الأمل بأن تلعب الهند بصفتها رئيس مجموعة العشرين، دوراً مركزياً في تسهيل مسار التفاوض، نحو وقف الأعمال العدائية وإحلال سلام عادل”.