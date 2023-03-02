إيطاليا والهند تدعوان لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب اعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع بين رئيسي وزراء الحكومتين الإيطالية والهندية اليوم الخميس عن “القلق الشديد بشأن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا” ودعا إلى “وقف الأعمال العدائية”، حسبما أفادت وزارة الخارجية الهندية.

ونوهت وزارة الخارجية الهندية بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني جددت خلال الاجتماع “إدانتها الشديدة” لـ “العدوان غير المشروع وغير المبرر على أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية”.

والمعروف أن الحكومة الهندية تتخذ موقفا مختلفا عن الدول الغربية إزاء الحرب وقد امتنعت عن التصويت في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو، طالب بـ”انسحاب فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الإيطالية إلى أن الهند ترى “بوضوح شديد إنه لا يمكن حل هذه القضية إلا من خلال الحوار والدبلوماسية وعلى استعداد للمساهمة في أي عملية سلام” بين الكرملين وكييف.