إيطاليا ضمن 22 دول أوروبية تقدمت بطلبات في أول شريحة للشراء المشترك للغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مصادر حكومية الخميس أن إيطاليا من بين الدول الأعضاء الـ 22 في الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن اهتمامها الأولي بتجميع الطلب على الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحسب تلك المصادر، ترغب إيطاليا في شراء حوالي 2.3 مليار متر مكعب من الغاز في الشريحة الأولى من المشتريات المشتركة، التي تنوي المفوضية الاوروبية تنفيذها في نيسان/أبريل القادم.

وكان نائب رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش قال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الرسمي الثاني للمجلس التوجيهي لمنصة الاتحاد الأوروبي للطاقة، “لقد عملنا على جدول زمني ضيق للاستعداد لفصل الشتاء المقبل وموسم إعادة تعبئة التخزين. ويسعدني أن أقول إنه بفضل جهودنا الجماعية، نحن في الموعد المحدد ونضع كل القطع الضرورية في مكانها، واحدة تلو الأخرى”.

وأردف “حتى الآن، أعربت 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها الأولي بتجميع الطلب على الغاز بأكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد شجعت الدول الأعضاء الخمس المتبقية على الإخطار بأحجام طلباتها في أقرب وقت ممكن”.