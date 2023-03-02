رئيسة الوزراء الإيطالية: روسيا تهدد استقرار العالم ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيودلهي- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إن “الهجوم الروسي (على أوكرانيا) ليس مجرد عمل حربي أو صراع محلي. إنه هجوم على وحدة أراضي دولة ذات سيادة، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للنظام العالمي الذي يسمح للمجتمع الدولي بالازدهار”.

وقالت مخاطبة (حوار ريسينا) الهندي “لا يمكننا السماح بتهديد أسس القانون الدولي والتي بدونها ستؤخذ القوة العسكرية فقط في الاعتبار وستخاطر كل دولة في العالم بأن تغزوها جارتها”. وأضافت رئيسة الوزراء “هذه ليست فقط مصالح للدول الأوروبية، بل منافع مشتركة من أجل التعايش بين جميع دول العالم “.

وزادت “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه هذا الاستفزاز ضد صميم ميثاق الأمم المتحدة، والذي يهدد بتقويض الاستقرار في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا أن نسمح لقانون الأقوى بالتغلب على قوة القانون”.