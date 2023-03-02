تاياني يترأس منتدى أعمال للشركات الإيطالية في الهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، اليوم الخميس منتدى أعمال للشركات الإيطالية الكبرى العاملة في الهند.

ووفق مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية، أتاح المنتدى تقييم المشاريع الاستراتيجية الجارية في الهند والمشاريع المستقبلية، لا سيما في قطاعات انتقال الطاقة والاتصالات والتنقل المستدام والدفاع.

وأكد تاياني أن زيارة رئيس الوزراء جورجا ميلوني هي “تأكيد واضح على رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز التعاون الثنائي مع الهند وعلى وجه الخصوص إعادة إطلاق شراكة استراتيجية 350 درجة في القطاع الخاص”.

وأشار الوزير إلى أنه، انطلاقًا من بعض البيانات الإيجابية (حيث سجل التبادل التجاري مستوى قياسيًا بلغ 15 مليار يورو في عام 2022، وقد أثبتت أكثر من 600 شركة إيطالية وجودها في البلاد في المناطق الصناعية مثل دلهي ومومباي- بيون)، “تتعزز رؤية الشراكة بين روما ونيودلهي في القطاعات الاستراتيجية، بدءًا من انتقال الطاقة”.