الخارجية الأمريكية: بلينكن يخبر كوليبا عن لقائه مع لافروف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تواصل الجمعة عبر الهاتف مع نظيره مع الأوكراني دميترو كوليبا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس في مذكرة بأن رئيسي الدبلوماسية الامريكية والاوكرانية “ناقشا اللقاء القصير الذي أجراه بلينكن مؤخرًا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي”.

وشدد بلينكن خلال المكالمة الهاتفية على “دعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا بينما تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية الوحشية، بما في ذلك الاستهداف المستمر للبنية التحتية المدنية وما ينتج عنه من خسائر في صفوف المدنيين”.

وكان بلينكن قد أعلن خلال لقاء مع صحفيين أمس أنه حث روسيا خلال لقائه مع لافروف على “التراجع عن قرارها غير المسؤول، والعودة إلى تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة، التي تضع قيودًا يمكن التحقق منها على الترسانات النووية للولايات المتحدة والاتحاد الروسي وأن الامتثال المتبادل في مصلحة بلدينا ويتوقعه الناس في جميع أنحاء العالم مِنّا، كقوى نووية”. وأضاف “أخبرت وزير الخارجية أنه بغض النظر عما يحدث في العالم أو في علاقتنا، ستكون الولايات المتحدة مستعدة دائمًا للانخراط والتصرف بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، تمامًا كما فعلت والاتحاد السوفيتي حتى في ذروة الحرب الباردة”.

وقال “أخيرًا، أخبرت وزير الخارجية بما قلته أنا والعديد من الآخرين الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة، وما قاله الكثير من وزراء خارجية مجموعة العشرين: ضعوا حداً لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تنتج سلامًا عادلًا ودائمًا”، فقد “طرح الرئيس زيلينسكي خطة من 10 نقاط لسلام عادل ودائم”. وأردف “الولايات المتحدة مستعدة لدعم أوكرانيا من خلال الدبلوماسية لإنهاء الحرب على هذا الأساس”.