المركزي الإيطالي: تراجع مؤشر قيمة اليورو إلى 0.05 في شباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، أن “في شهر شباط/فبراير الماضي، انخفض مؤشر (euro-coin) الخاص بقيمة العملة الأوروبية الموحدة بشكل طفيف، ليصل إلى 0.05، بعد أن كان قد توقف عند 0.06 في كانون الثاني/يناير”.

وذكر (بانكا ديتاليا) في نشرته المالية الشهرية، أن “الانخفاض في المؤشر، تأثر بشكل أساس بارتفاع أسعار الفائدة في السوق، والمراجعة التنازلية للنشاط الاقتصادي في ألمانيا في الربع الأخير للعام الماضي”.

هذا ويوفر المؤشر الذي تم تطويره من قبل البنك المركزي الإيطالي، تقديرًا تركيبيًا في الوقت الفعلي للوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو.