منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات كوفيد بنسبة 76٪ والوفيات بـ66٪ خلال شهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ أعلنت منظمة الصحة العالمية استمرار الانخفاض في حالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها بوباء كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في تقرير، إنه “خلال 28 يومًا، امتدت من 30 كانون الثاني/يناير إلى 26 شباط/فبراير، تم تسجيل حوالي 4.8 مليون إصابة وأكثر من 39 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 76٪ و66٪ على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة”.

وذكرت النشرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أنه “حتى الـ26 من شباط/فبراير، واعتباراً من بداية الوباء، كانت هناك أكثر من 758 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة”، مبينةً أنه “مقارنة بتقارير الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن انخفاض الإصابات في أوروبا تباطأ بنسبة 7٪ مقابل انخفاض مستمر مكون من رقمين في آخر النشرات”.

وكررت المنظمة الأممية التأكيد على أن “الاتجاهات الحالية من ناحية الإبلاغ عن العدد الحقيقي للعدوى الأولى أو الثانية بفيروس سارس ـ كوف ـ 2، تظهر تراجعاً ملحوظاً وفقاً لاستقصاءات الانتشار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض تحاليل الكشف وتأخير الإبلاغ عن الإصابات في بلدان عديدة”.

​​وأوضحت المنظمة، أن “البيانات المقدمة قد تكون غير مكتملة، وبالتالي يجب تفسيرها بحذر”، مبينةً أنها تقوم الآن، “عند رصد تغيّرات الاتجاهات الوبائية، بإجراء مقارنات على فترات زمنية مدتها 28 يومًا”، لأن “هذا يساعد في مراعاة التأخير بالإبلاغ، تخفيف التقلبات الأسبوعية في أعداد حالات العدوى ولتقديم صورة أوضح للأماكن الذي تتسارع فيه الجائحة أو تتباطأ”.

وأشارت منظمة الصحة، إلى أن “حالات الإصابة الجديدة انخفضت إقليمياً خلال الـ28 يومًا الماضية في جميع المناطق الست التابعة لنا، وذلك بنسبة 89٪ غرب المحيط الهادئ، 53٪ إفريقيا، 38٪ الأمريكتان، 36٪ جنوب شرق آسيا، 22٪ شرق المتوسط ​​و7٪ في أوروبا”، بينما “انخفضت الوفيات في 5 مناطق، وبنسبة 84٪ غرب المحيط الهادئ، 66٪ أفريقيا، 57٪ جنوب شرق آسيا، 44٪ أوروبا و22٪ في الأمريكتين”، مقابل “زيادة بنسبة 18٪ في شرق منطقة المتوسط”.

وخلصت المنظمة الأممية الى القول، إنه “بالنسبة لإيطاليا، سجلت البلاد مرة أخرى في الـ28 يومًا الأخيرة، انخفاضاً بنسبة 40٪ في أعداد الوفيات”.