أسقف إيطالي: كفانا حروباً ومآسٍ ودعونا لا نغض الطرف عنها على الأقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال أسقف إيطالي، مندداً: “كفانا حروباً ومآسٍ”، و “دعونا لا نغض الطرف عنها على الأقل”.

وأضاف أسقف مدينة آتشيريالي التابعة لمحافظة كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، المونسنيور أنطونيو راسبانتي أن “الصوم الكبير يُعدّ وقتاً مناسباً يدعونا لعيش تجربة رحمة الله اللامتناهية”، لذا، فـ”لنجدد التزامنا بأن نسمح لأنفسنا بأن تغيّرنا كلمته وأن نسير على خطى يسوع المسيح”.

وأردف المونسنيور راسبانتي: “لا مزيد من الحروب والمآسي واليأس، وليكن هناك بين الشعوب، سلام وأخوة، علامات على البشرية الجديدة التي ترى اكتمالها في عيد الفصح”.

وخلص الأسقف الصقلي بالدعوة إلى “افتراض حياة منسجمة مع الإنجيل إذن. نقف فيها بجانب الضعفاء ولا ندير ظهورنا لهم على الأقل”.