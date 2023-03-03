مسؤول إيطالي: قواعد الاشتباك الأوروبية لا تمنع عمليات الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول إيطالي أن الاتحاد الأوروبي يحدد قواعد الاشتباك، وهي موحدة لجميع عمليات الإنقاذ”، لكن “لم يقل أحد أبداً إنه لا يجب إنقاذ الناس في عرض البحر”.

وفي تصريحات حول حادث غرق سفينة المهاجرين قبالة سواحل كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب) والخلافات بشأن عمليات الإنقاذ وتأخيرها، قال نائب وزير البنية التحتية، إدواردو ريكسي،

إن “وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) قدمت بلاغًا عن قارب لا يحمل أي مهاجرين، وقالت إن الكشف الحراري سمح بكشف الأشخاص المتواجدين في عنابر السفينة فقط”.

وأوضح ريكسي، أنه “لهذا السبب، تم إرسال دورية لقوات الشرطة المالية في إطار عملية أمنية لا عملية إنقاذ”، مبيناً أن “القارب واجه مشاكل عندما اقترب من الشاطئ، وارتطم بصخرة في مياه ضحلة. وفي تلك اللحظة بدأت عمليات الانقاذ بحسب التقرير الأمني”.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه “طلبنا معرفة تفاصيل تنفيذ العمليات والاطلاع على السجلات”، وأنه “منذ بداية العام قمنا بإنقاذ أشخاص أكثر من جميع الدول ​​الأخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط مجتمعة”.

وخلص ريكسي موضحاً، أنه “فيما يتعلق بهذه القضية أيضاً، لم تتدخل اليونان لمدة أربعة أيام، والتي تلقت البلاغات كحال إيطاليا، بينما حاولنا نحن التدخل من جانبنا”.