وزير إيطالي: استقبال المهاجرين الفارين من النزاعات واجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أكد وزير إيطالي أن استقبال المهاجرين الفارين من النزاعات أمر واجب، وذلك في إشارة إلى حادث غرق سفينة المهاجرين الأحد الماضي قبالة سواحل كروتوني، بمقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد.

وقال وزير شؤون البحر والجنوب، نيللو موزوميتشي، في مقابلة مع صحيفة (أڤينيري) الفاتيكانية، الجمعة، إنه “يجب أن نفكر بقلوبنا أنه كان بإمكاننا إنقاذ هؤلاء الضحايا الـ68″، لكن “من المنطقي أن ننتظر نتيجة التحقيقات لنرى كم عدد الأشخاص الآخرين الذين كان بإمكاننا إنقاذهم من بين 26,040 شخصاً غرقوا خلال السنوات العشر الماضية في البحر الأبيض المتوسط؟”

وتساءل الوزير الصقلي، “مرة ​​أخرى، كم مرة تم عزل وزير الداخلية أثناء أداء واجبه؟”. وأردف: “أنا أعرف أن (وزير الداخلية ماتيو) بيانتيدوزي، رجل ممتاز كمحافظ (المنصب السابق الذي كان يشغله)، يتمتع بقدر كبير من الإنسانية التي ربما لا تظهر عليه”.

واسترسل: “لدي انطباع بأن هناك محاولة من جانب بعض القوى السياسية، لاستغلال مأساة حادث نجمت عنه خسائر فادحة في الأرواح”، وهنا “أود أن أدعو إلى التوقف للحظة، فعلينا جميعاً أن ننتظر نتيجة التحقيقات”، مؤكداً أنه “إذا ظهر التقصير بالمسؤوليات، فمن الصواب أن يتم دفع ثمن ذلك”.

وأشار الحاكم السابق لمقاطعة صقلية، إلى أن “المهاجر الذي يفر من الحرب أو الاضطهاد له الحق بالرسو على سواحلنا بأمان مطلق، بدون أن يعهد نفسه بأيدي مجرمين دنيئين”. لكن “الأمل الذي يجب علينا جميعاً أن نسى إليه هو أن يكف البحر المتوسط حقاً عن أن يكون مقبرة بلا شواهد”.