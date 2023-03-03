دي مايو: تقارب ميلوني ومودي يساعد قطاع الصناعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي السابق لويجي دي مايو، أن “التقارب السياسي بين رئيسة وزراء بلاده، جورجا ميلوني ونظيرها الهندي مودي، من شأنه أن يسهم بدعم صناعتنا من خلال تعزيز العلاقات التجارية في ظل تواصل كامل مع نهج الحكومة السابقة”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، قبيل مغادرته إلى العاصمة الألبانية تيرانا لعقد سلسلة من الاجتماعات، قال دي مايو معلقاً على مهمة رئيسة الوزراء في نيودلهي، إنه “بعد الاضطرابات التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا، تصبح الهند شريكًا أساسيًا بالنسبة لإيطاليا على نحو متزايد، سواء أكان في الطريق نحو سلام عادل ودائم، أم على صعيد الفرص التجارية”.

وأضاف القيادي السابق في حركة خمس نجوم، أن “خلال عام 2023 ستتفوق الهند على الصين في عدد السكان، لتصبح البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم. لقد استثمرت بكثافة في التطور التكنولوجي مما جعل بنغالور وادي السيليكون العالمي الجديد”.

وأردف: “أما بالنسبة للصناعة العسكرية، فالهند منخرطة في أعمال تنويع كبيرة لتلبية الطلبات”، مبيناً أنه “مقارنة بالإمدادات الروسية التاريخية، ستتمكن مجموعة ليوناردو من تقديم مساهمة أساسية”. وأخيرًا، فإن “الهند بوابة تحالف منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث سنواجه، بصفتنا تحالفًا غربيًا، تحديات أساسية في السنوات القادمة”.