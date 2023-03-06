رئيس أساقفة إيطاليا: السلام هو النصر الحقيقي دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، أنه “ينبغي علينا عدم التعود على الحرب والعنف، وألا نتخلى عن السعي إلى السلام أبداً”.

وقال الكاردينال تزوپّي، في مقابلة الإثنين مع خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين (SIR)، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، إن “التعود يقود إلى الاستسلام، عندئذ تصبح الحرب مقبولة على أنها الطريقة الوحيدة الممكنة”، غير أن “النصر الحقيقي يكمن في السلام دائماً”.

وأشار المسؤول الكنسي إلى أن “الجهود التي يتعين بذلها ينبغي أن تكون مفتوحة على كل المساحات الممكنة لإبطال منطق الحرب التي تندلع بمبادرة من معتدٍ ما”، مبيناً أن “الحوار، العدالة، السلام والحق كلها عناصر يجب أن تسير يداً بيد”.

وبشأن قضية الهجرة، ذكّر رئيس أساقفة مدينة بولونيا (شمال)، بأن “الاستقبال هو الرسالة الوحيدة الممكنة، إذ ينبغي الترحيب بأولئك الذين لا منزل لديهم، ويجب أن نضع أنفسنا في مكان الآخرين دائماً”. وشدد على أن “أولئك الذين فقدوا كل شيء واضطروا إلى الفرار، يجب أن يجدوا الضيافة”.

وأشار الكاردينال، إلى أنه “لا توجد بدائل، فقد كانت الهجرة حقاً مضموناً لجميع الأشخاص، قبل بناء الأسوار وظهور المخاوف من الآخر”، وبشكل خاص “بالنسبة لأولئك الذين يفرون من الحرب أو العنف أو الجوع”. واختتم بالقول إن “وضع هذا المبدأ في موقف مناقض لمستقبلنا يعني أننا نرفض المستقبل”.