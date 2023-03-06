ماتاريلا: على إيطاليا وأوروبا ترجمة تعازيها بحادثة المهاجرين لخطوات ملموسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دعا رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا سلطات بلاده والاتحاد الأوروبي إلى “ترجمة التعازي” في حادثة غرق المهاجرين الاحد قبل الماضي قبالة سواحل مقاطعة كالابريا إلى “خيارات عملية ملموسة”.

وقال رأس الدولة الإيطالية، متحدثًا الاثنين في افتتاح العام الدراسي لجامعة بازيليكاتا (جنوب وسط) “أمام هذا الحدث الدراماتيكي، مع ما يمثله ذلك من ظروف مأساوية في أفغانستان وفي بلدان أخرى، يجب ترجمة التعازي إلى خيارات عملية ملموسة من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي وجميع بلدانه، لأنها الاستجابة الحقيقية لما حدث في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان والحرية التي تطال الجميع في أي مكان بالعالم”.

ونوه ماتاريلا بأن “تفرد البشرية يذكرنا بقيمة عدم تجزئة حقوق الإنسان والحريات”، فـ”في أي مجتمع، لن تكون الحرية فعالة إذا لم تكن خاصية للجميع في عالم يصبح بشكل متزايد مجتمعًا واحدا حيث لا توجد مساحة بدون حرية لا تؤثر على الكل في كل مكان”.