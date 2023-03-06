مطالبة أوروبية لأذربيجان وأرمينيا بضبط النفس وبتحقيقات بحادثة الامس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الاسف لاندلاع أعمال عنف يوم أمس على خط الاتصال في ناغورنو كاراباخ أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل “، إثر تبادل لإطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وشدد المتحدث باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة الاثنين على أنه “ينبغي إجراء تحقيق كامل في الظروف المحيطة بهذا الحادث المميت”.

وقال “نحث جميع أصحاب المصلحة على التحلي بضبط النفس من أجل منع أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي وتهدد عملية السلام” بين البلدين.