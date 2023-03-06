الحكومة الإيطالية: لا خلاف مع وزير الداخلية حول النهج إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت الحكومة الإيطالية، أنه ليس هناك أي خلاف مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي حول النهج المتبع إزاء الهجرة.

هذا وقد تعالت أصوات أحزاب المعارضة الإيطالية مطالبة بتنحي وزير الداخلية عن منصبه، إثر عدم تدخل قوات خفر السواحل لنجدة سفينة مهاجرين، تحطمت بعد ارتطامها بصخرة في مياه ضحلة قبالة سواحل كروتوني بمقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد، يوم الأحد قبل الماضي.

وجاء في مذكرة صدرت الإثنين عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة، أن “الشائعات التي انتشرت على بعض الصحف، والمتعلقة باستدعاء الوزير بيانتيدوزي إلى رئاسة الوزراء، وحول الاختلافات المزعومة بشأن النهج الداخلي للحكومة إزاء قضية الهجرة، تم اختراعها حرفيًا”، وهي “بالتالي، خالية من أي أساس للصحة”.

هذا وقد كان على متن السفينة المذكورة حوالي 180 مهاجراً، وقد أودى الحادث بحياة 68 منهم، بينما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.