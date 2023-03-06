اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة السويدية الدولية للمجلس الأوروبي عن اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء، في إطار مجلس الشؤون الخارجية (الدفاع).

وأشارت إلى أن الجلسة الأولى ستخصص للدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة تدريب القوات المسلحة الأوكرانية من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا (EUMAM Ukraine) ، سيقدم خلالها قادة المهمة تحديثًا للوضع، كما سيشارك ممثل من أوكرانيا. كما ستتم مناقشة مسألة تمويل شراء ذخيرة مدفعية لدعم أوكرانيا.

وسيستعرض وزراء الدفاع في جلستهم الثانية الشؤون الحالية، بما في ذلك العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي.

وسيختتم الاجتماع في يومه الثاني والأخير بغداء عمل مع ممثلي الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.