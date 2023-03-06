جوزيبي كونتي: لا علاقات خاصة مع روسيا والعقوبات ضرورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- شدد رئيس الوزراء الأسبق جوزيبي كونتي على عدم وجود علاقات خاصة لحركة خمس نجوم المعارضة، التي يتولى رئاستها منذ صيف العام قبل الماضي، مع الكرملين.

وقال كونتي، في محاضرة الاثنين عن (السياسة الخارجية لحركة خمس نجوم) “لم أرث أبدًا أي علاقة خاصة بين الحركة واعضائها مع وروسيا”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، الذي أعرب مررا عن رفضه استمرار إيطاليا في إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا “لم أتلق مطلقًا طلبات غير مباشرة أو مبهمة ولم أقم أبدًا بالضغط أو طلب عدم تجديد العقوبات” الأوروبية على روسيا، والتي “تم تجديدها في الواقع دائمًا خلال حكومتي”، الأولي كانت في تحالف مع حزب الرابطة والثانية مع الحزب الديمقراطي.

وقال “العقوبات شر لا بد منه بالنظر إلى الوضع ومع كون روسيا مسؤولة عن عدم الامتثال لالتزامات مينسك، لكنها ليست غاية وليست وسيلة”.