وزير إيطالي: موقف حازم ضد الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو على حزم الحكومة في إيقاف تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال إن البديل هو “تطوير تدفق هجرة منتظم وموسمي”.

وقال الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني الذي يقود الائتلاف الحاكم “نحن حكومة فاعلة ومسؤولة، في انسجام مع الشركات وأيضًا مع إرادة المواطنين وبالتالي نوافق على تدفق مبرمج بمرور الوقت لما يحتاجه نظامنا” الزراعي والصناعي من أيدي عاملة.

وأضاف أورسو، في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز 24 ) الاخبارية “ليس من المستغرب، نحن حازمون للغاية فيما يتعلق بأدوات سيطرة ومتاريس يجب على الحكومة وأوروبا وضعها أمام الهجرة السرية”