وكيل وزارة الخارجية الامريكي روبنسون يزور إيطاليا والفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- سيزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، تود روبنسون روما يومي 9 – 10 آذار/مارس الجاري لعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة الإيطالية والكرسي الرسولي.

أعلنت ذلك وزارة الخارجية الامريكية في مذكرة، مشيرة إلى أن روبنسون سيعقد أيضا اجتماعات في مقر المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) لمناقشة جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وسيصل الدبلوماسي الامريكي إلى روما قادما من تبليسي (جورجيا) حيث يشارك في مؤتمر حول المرأة في قوات الشرطة. وبعد توقفه في العاصمة الإيطالية سينتقل إلى فيينا لرئاسة الوفد الأمريكي إلى الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات.