إيطاليا: تعاون فعال بقطاعي الصناعة والدفاع مع اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو عن “لقاء ودي” جرى اليوم الاثنين مع السفير الياباني لدى روما، ساتوشي سوزوكي.

وأشارت وزارة الدفاع في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن من بين الموضوعات التي تم استعراضها خلال اللقاء: التعاون التكنولوجي بين إيطاليا واليابان والتعاون الفعال في قطاعي الصناعة والدفاع الذي أكده برنامج GCAP”.

وكانت حكومات المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان قد أعلنت في 9 كانون الاول/ديسمبر الماضي عن البرنامج الثلاثي المشترك (Global Combat Air Programme) وهو “مشروع طموح يهدف إلى تطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035″، حسبما جاء في بيان مشترك.

وأشار البيان إلى أنه من خلال هذا البرنامج “سنواصل تطويرعلاقاتنا الدفاعية طويلة الأمد”، الذي “سوف يُسرِّع قدراتنا العسكرية المتقدمة وميزتنا التكنولوجية وسيعمق تعاوننا الدفاعي والعلمي والتكنولوجي وسلاسل التوريد المتكاملة، ويزيد من تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية”.