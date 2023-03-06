رئيس الشيوخ الإيطالي: نحن ضد أي قوة إرهابية تهاجم استقلال ووجود إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ينياتسيو لا روسّا أنه التقى اليوم الاثنين، خلال زيارته لإسرائيل، رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وكتب لا روسّا، في منشور على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “التقيت رئيس الكنيست أوحانا. نحن بشدة ضد أي قوة إرهابية تهاجم حرية إسرائيل ووجودها واستقلالها”، كما “ينبغي حماية حقوق إسرائيل”.

وأضاف القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) “كرئيس لمجلس الشيوخ، علي أن أقول إن إيطاليا دافعت على الدوام وفي كل حكوماتها عن وجود إسرائيل وأن تظهر حريتها واستقلالها”.

وتأتي زيارة رئيس الشيوخ الإيطالي للدولة العبرية قبل أيام قلائل من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لروما.