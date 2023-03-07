إيطاليا: انتشال جثة امرأة يرفع عدد ضحايا حادث سفينة المهاجرين إلى 72

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إنه تم العثور على جثة امرأة في المياه المطلة على ساحل ستيكّاتو دي كوترو، بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب). وبذلك يرتفع العدد الرسمي لضحايا حادث غرق سفينة المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي إلى 72.

وأضافت المصادر ذاتها في مذكرة الثلاثاء، أن “عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة”، مبينةً أن “جثة أخرى تم العثور عليها هذا الصباح في عرض البحر، تعود لطفلة صغيرة يتراوح عمرها بين 3 و4 سنوات”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم انتشال الجثة من قبل قوات خفر السواحل، التي يواصل أفرادها نشاط البحث دون توقف”. واختتمت مشيرةً الى “ثلاثة من بين الجثث الأربعة الأخيرة التي تم العثور عليها، تعود لأطفال”.

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين السالفة الذكر بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وكان على متنها حوالي 180 مهاجراً لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.