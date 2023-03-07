وزير الداخلية الإيطالي يعلن زيارة مصر وساحل العاج للتصدي لتدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي ماتّيو بيانتيدوزي اليوم الثلاثاء أنه سيزور مصر وساحل العاج، في إطار جهود الحكومة للتصدي للهجرة غير النظامية.

ورفض الوزير، في إحاطة أمام مجلس النواب حول مأساة حادثة غرق المهاجرين أمام سواحل مقاطعة (كالابريا) الاحد قبل الماضي، اتهامات من المعارضة بأن المرسوم الحكومي المقيّد لعمل المنظمات غير الحكومية عطّل عمل الإغاثة. وأشار إلى أن “القول بأن جهود الإغاثة عرقلتها الحكومة كذبة خطيرة”. وقال “من غير المفهوم ربط مرسوم المنظمات غير الحكومية بتحطم قارب المهاجرين” المنطلق من تركيا أمام شاطئ بلدة كوترو، حيث “لا توجد منظمات غير حكومية بمياه تلك المنطقة”.