تاياني يعلن زيارة إسرائيل والضفة الغربية ومصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أنه “لا يمكن حل المشاكل بالعنف من أي من الجانبين” الإسرائيلي والفلسطيني، معلنا عن زيارة للدولة العبرية والضفة الغربية يومي الأحد والاثنين قبل التوجه إلى مصر.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية الثلاثاء، على هامش حدث بمقر وزارة الخارجية “لطالما دعونا الجميع إلى الهدوء، فنحن بدلاً من ذلك، بحاجة إلى الحوار وبناء مسار للسلام”.

وأردف “إيطاليا تريد بناء طريق سلام واستقرار، مع التأكيد أن استقلال إسرائيل وأمنها يمثلان أولوية وعلى الحاجة إلى دولتين مستقلتين يمكنهما الحوار”.