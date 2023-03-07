وزير الداخلية الإيطالي: شهادات ناجي حادث الهجرة تتطلب مزيدًا من التحقيق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إنه “تجدر الإشارة إلى أن العناصر التحقيقية التي تم الحصول عليها من الناجين، على الرغم من بقائها مؤشراً للصورة العامة للحدث، فهي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحقيقات بالتركيز على التفاصيل”.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي في إحاطة عاجلة لمجلس النواب الثلاثاء، عن حادث الغرق المأساوي للقارب المحمّل بالمهاجرين قبالة ساحل ستيكّاتو دي كوترو، بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، أن “تقرير وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) بشأن قارب الهجرة لم ينقل وضعاً خطيراً”، وقد أكد أنه “لم تكن هناك نداءات استغاثة من أي نوع”.

وخلص وزير الداخلية إلى القول: “أود أن أجدد تعازي الشخصية وتعازي الحكومة بأسرها لضحايا هذا الحادث المأساوي لسفينة المهاجرين”، وكذلك “مشاعر القرب من أسر الضحايا ومن الناجين”.

وكان الحادث قد وقع بعد ارتطام سفينة المهاجرين السالفة الذكر بصخرة في مياه ضحلة لتتحطم على بعد حوالي 150 متراً عن الساحل، وعلى متنها حوالي 180 مهاجراً (وفقاً لروايات الناجين)، لا يزال كثير منهم في عداد المفقودين.