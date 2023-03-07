رئيس ألبانيا: روسيا كثفت جهودها للتأثير على غرب البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أشار الرئيس الألباني باجرام بيغاج إلى أن روسيا “كثفت جهودها للتأثير على منطقة غرب البلقان بتمويل غير مشروع وأساليب هجينة”.

وقال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بمقر الحلف في بروكسل، إن موسكو تمثل “تهديدًا” لاستقرار غرب البلقان التي تظل “منطقة معقدة”.

وبحسب بيغاج، فإن للناتو “تأثير إيجابي” على المنطقة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال “نجاح” بعثته العسكرية في كوسوفو.

وبدوره، شكر ستولتنبرغ ألبانيا على قيامها بـ”دور رئيسي في تعزيز الاستقرار والتعاون عبر غرب البلقان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو”. كما “رحب بمساهمات تيرانا في عمليات الحلف، بما في ذلك في لاتفيا وبلغاريا وكوسوفو والعراق وتعهداتها بتقديم المساعدة لأوكرانيا”.