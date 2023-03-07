وزير الداخلية الايطالي: الحكومة أعادت قضية الهجرة للواجهة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي إلى أن الحكومة أعادت إلى رأس الأجندة مسألة الهجرة غير النظامية “على وجه التحديد لوقف هذا التسلسل المأساوي” لحوادث غرق المهاجرين بمياه المتوسط.

وأضاف، خلال إحاطة أمام مجلس النواب حول حادثة تحطم قارب المهاجرين الأحد قبل الماضي أمام سواحل مقاطعة (كالابريا) “على افتراض أن السبب الرئيسي والمباشر للوفيات في البحر يكمن في شبكات إجرامية مكرسة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية والترويج لها وفي الاختلالات المستمرة والمتنامية بين شمال وجنوب العالم، أعادت هذه الحكومة أخيرًا قضية الهجرة إلى قلب جدول الأعمال السياسي”.

وقال “أعادت الحكومة القضية بجميع الأبعاد التي يتم على أساسها تنفيذ عملها: على المستويين الوطني والأوروبي ومع دول العبور والمغادرة”.

وأردف “على المستوى الأوروبي، وبفضل العمل الفعال لرئيسة الوزراء، نرى أفق تغييرات مهمة أولية” في بروكسل.