برلماني أوروبي: المراسيم الأمنية الإيطالية فشل ذريع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف برلماني أوروبي المراسيم الأمنية الإيطالية المتعلقة بتنظيم شؤون الهجرة، بأنها “فشل ذريع”.

وسلط عضو البرلمان الأوربي من حزب “إيطاليا حيّة” المعارض، نيكولا دانتي، في بيان الثلاثاء، الضوء على “حنين مارق من قبل ماتّيو سالفيني لعهده”، فـ”منذ بضعة أيام، ونائب رئيس الوزراء يبدي الأسف على مراسيمه الأمنية الشهيرة، التي وقعها مع جوزيبي كونتي”. وقال: “نريد إنعاش ذاكرته، بأنها كانت إخفاقاً سياسياً وإنسانياً حقيقياً”.

وتابع البرلماني، “إنها تمامًا مثل الفشل الذي يخاطر بأن يكون نهجاً سياسياً قصير النظر، يرتبط فقط بالخطاب المناهض للمنظمات غير الحكومية، بينما نفتقر حتى الآن إلى الوضوح بشأن المشاكل المرتبطة بالتسلسل القيادي فيما يتعلق بمأساة كوترو”، في إشارة إلى الحادث الأخير الذي أودى بحياة 72 مهاجراً وفقاً لآخر إحصائية.

ووفقًا لبرلماني “إيطاليا حيّة”، فإنه “يجب على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إعادة زعيم الرابطة وحنينه إلى مكانه”، مبيناً أن “هناك اتجاهاً واحداً فقط يجب اتباعه في إيطاليا وأوروبا، مع قرارات ملموسة وتشغيلية”، على غرار ما أشار إليه رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا.