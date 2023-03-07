إيطاليا: الممرات الإنسانية تحمل 11 طالب لجوء من العراق والكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية عن وصول جديد لـ11 طالب لجوء اليوم الثلاثاء، إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، على متن رحلة جوية قادمة من أثينا، من بلدان لا تزال فيها الصراعات وظروف العنف منتشرة على نطاق واسع مثل العراق والكونغو والكاميرون.

وأضافت سانت إيجيديو، أن هؤلاء المهاجرين “أمضى كثيرون منهم فترات طويلة جدًا من الإقامة المؤقتة، التي تصل إلى 5 سنوات، في مخيمات اللاجئين على الجزر اليونانية، بما فيها جزيرة موريا في ليسبوس”.

وذكرت الجماعة، أن “دخول المهاجرين إلى إيطاليا أصبح ممكنًا من خلال مذكرة تفاهم بين جماعتنا ووزارة الداخلية، تنص على وصول طالبي اللجوء من اليونان إلى بلادنا، بشكل قانوني وآمن، مع إيلاء اهتمام خاص بأكبر قدر ممكن، للأشخاص المعرضين للخطر، كالعائلات الكبيرة والقصر غير المصحوبين بذويهم”.

وقالت الجماعة الكاثوليكية، إنه “سيتم الترحيب باللاجئين، ومن بينهم امرأة لديها أطفال معاقون، في مدن روما، ماركيه ولومبارديا، وسينطلقون على الفور نحو مسيرة الاندماج: القصر من خلال التسجيل في المدارس، والكبار من خلال تعلم اللغة”، وأنه “بمجرد الحصول على وضع اللاجئ، ستضاف إمكانية الدخول إلى عالم العمل”.

وذكرت سانت إيجيديو أنه “بشكل عام، مع نظام الممرات الإنسانية، الذي تم إنشاؤه بفضل شبكة استقبال واسعة النطاق، وصل أكثر من 6000 لاجئ إلى أوروبا، استضافت إيطاليا 5250 منهم، بالإضافة إلى أكثر من 1800 مواطن أوكراني، استقبلتهم جماعتنا في دول أوروبية عديدة”، مبينةً أن “كل هذا بفضل مشاريع ممولة ذاتيًا، لا بكرم الجمعيات والجماعات الدينية والرعايا فقط، بل المواطنين أيضاً، الذين قدموا منازلهم والتزامهم الحر والطوعي”.