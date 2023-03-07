وزير إيطالي: الممرات الإنسانية للمهاجرين لا تكفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير إيطالي، أن الممرات الإنسانية للمهاجرين لم تعد كافية، وأنه ينبغي فتح ممرات أخرى للمهاجرين الاقتصاديين.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الثلاثاء، أبدى وزير شؤون البحر والجنوب نيللو موزوميتشي، “توافقاً تاماً في الرأي مع رئيس (الجمهورية سيرجو) ماتّاريلا، حول أن هناك حاجة إلى قرارات تتخذ بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي”. وأوضح أنه “لحسن الحظ، أصبحت ألمس الآن حساسية أكبر لدى بروكسل من هذه الناحية، وذلك منذ بضعة أشهر”.

ودعا الحاكم السابق لمقاطعة صقلية (جنوب)، إلى “تفكيك منظمات التهريب المافيوية في دول مغادرة المهاجرين، وتعديل بنود اتفاقية دبلن الموقعة قبل 33 عاماً”، فـ”كل مهاجر يموت في البحر يُعدّ بمثابة هزيمة لنا جميعاً”.

وأشار السياسي المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “ضرورة المتابعة في بلدان المغادرة للتحقق من الوضع الذي يعيش فيه المهاجرين الذين يرغبون بالوصول إلى أوروبا، وبذلك يمكن لمن يغادرون القيام بذلك بأمان”، وأن “ذلك يعني بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، امتلاك قوة عاملة جديدة نشعر بحاجة ماسة إليها”.

وبهذا الصدد، أوضح موزوميتشي، أن “الممرات الإنسانية ليست كافية، فهي تظل حلاً طارئًا، بينما نحتاج إلى اعتبار الهجرة حقيقة اعتيادية يجب تنظيمها قانونياً والاتفاق مع الدول الأوروبية الأخرى”، ملفتاً إلى أن “اتحاد الصناعيين تحدث عن 300 محل عمل شاغر”.

وذكّر الوزير أنه “أمام زيادة أعداد سكان إيطاليا، تصبح قوة عاملة جديدة ضرورة ملحة حقاً”. لذا “يجب أن يتم وصول المهاجرين وفقًا للقواعد، في أمان، وحسب عملية اندماج تدريجية”، مبيناً أن “هذا المسار أثمر في الماضي عن نتائج إيجابية في أجزاء أخرى من بلادنا”. واختتم بالقول إن “الاندماج عملية بطيئة، لكنها حتمية، كما أنها مسار تدريبي لاكتساب مهارة مهنية ما أيضاً”.