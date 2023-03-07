برلماني إيطالي: عدم الهرع لإنقاذ المهاجرين خيار سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي عن الاقتناع بأن تأخر سلطات الإنقاذ عن نجدة المهاجرين، جاء بناء على خيار سياسي. في إشارة إلى حادث غرق سفينة المهاجرين يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي، قبالة سواحل محافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، والذي أسفر عن وقوع 72 ضحية وفق آخر الإحصائيات.

وقال عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، جوزيبي بروفينتسانو، إنه “يجب التحقيق مع الحكومة بتهمة القتل غير العمد”، فلقد “سبق وأن قالت ذلك رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لكن بعد حادث غرق سفينة على بعد 200 كيلومتر عن جزيرة لامبيدوزا”، أما “الآن فهو على بعد 200 متر عن سواحلنا”.

وأعرب البرلماني المعارض عن اقتناعه بأن “الأمر يتعلق بخيار سياسي”، مخاطباً وزير الداخلية بالقول: “إنه جلّ سياستك، ففي عام 2018 بدأت أنت والوزير سالفيني، الذي كنت مديراً لمكتبه في وزارة الداخلية، بتجريم عمليات الإنقاذ وفقًا لقواعدكما الخاصة”.