وزير داخلية إيطاليا: أول نداء استغاثة لسفينة المهاجرين جاء بعد الـ3:55 بقليل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن أول نداء استغاثة من سفينة المهاجرين جاء بعد الـ3:55 بقليل.

هذا ما ورد على لسان الوزير في إحاطة أمام مجلس النواب الثلاثاء، بشأن مأساة غرق القارب المحمّل بالمهاجرين قبالة ساحل ستيكّاتو دي كوترو، بمحافظة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، يوم الأحد 26 شباط/فبراير الماضي، والذي أسفر عن وقوع 72 ضحية وفق آخر الإحصائيات.

وقال وزير الداخلية، إن “هاتف الطوارئ 112، تلقى بعد دقائق قليلة من الساعة 3:55 صباحاً، نداء الاستغاثة من قبل رقم دولي، تم تحديده جغرافيًا من قبل مشغل مركز العمليات التابع للقيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييري) في كروتوني، ومن ثم، التواصل معه، وإبلاغ الإحداثيات الجغرافية إلى عامل صالة المراقبة التابعة لهيئة حماية الموانئ في محافظة كروتوني”.

وخلص الوزير مشيراً إلى أن “هذه هي اللحظة بالتمام، التي تجسدت فيها، ولأول مرة، الحاجة إلى الإغاثة بالنسبة للسلطات الإيطالية”.